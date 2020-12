Volkswagen Mission T : prendre Tesla pour modèle

Herbert Diess est l'homme de la révolution électrique pour le groupe Volkswagen. Et il compte bien s'inspirer de ce que fait son désormais "collègue" Elon Musk chez Tesla : de la flexibilité, de la prise de risque, et de l'investissement massif pour l'électrique. Pour cela, il faudra casser les codes de la "vieille" machine Volkswagen, et faire face à certains réfractaires tels que Bernd Osterloh. Mais Diess assure que malgré les divergences, tout le monde avance dans la même direction : "les journalistes ont posé des questions à propos d'Osterloh. Je vais faire simple et court : même si nous avons des différences d'opinions, nous sommes dans la même équipe et nous passons la balle de temps à autre".

Développement massif de l'informatique et des nouvelles technologies, investissements dans les batteries, tout le monde doit évoluer chez Volkswagen, et au pas. Pour Diess, Tesla est tellement un modèle que le grand plan pour préparer le groupe allemand à l'avenir prend le nom de "Mission T". Rien que cela.

"Nous sommes bien placés jusqu'en 2025, mais plusieurs grandes décisions doivent être prises pour l'après 2025. Tesla est en train de construire une grande usine de batteries en Allemagne avec des coûts très agressifs. Comment faisons-nous face à cette compétition ? Comment va se développer le réseau de recharge ? Quels partenariats allons-nous former avec les fournisseurs ?", précise Diess dans un post sur son compte personnel Linkedin. Il faudra désormais que le Comité de direction y réponde.