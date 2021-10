Volkswagen rappelle 200 000 Transporter

Récemment restylé, le Volkswagen Transporter fait aujourd'hui l'office d'un grand rappel mondial. Rendu public par le KBA (autorité fédérale des transports en Allemagne), il concerne en effet quelque 200 000 exemplaires du T6, dans la plupart de ses déclinaisons, y compris California.

Selon Volkswagen, par temps froid, la porte peut s'ouvrir toute seul sur la route, même si elle semble bel et bien avoir été verrouillée : "La pénétration d'eau à des températures inférieures au point de congélation peut altérer le mécanisme de verrouillage de la porte et par conséquent donner l'impression que la serrure de la porte est verrouillée".

Les modèles concernés ont été produits entre 2019 et 2021. Volkswagen remplacera les tringleries de porte (câbles Bowden). Evidemment, ces modèles sont encore garantie et le client n'aura rien à faire, si ce n'est réceptionner le courrier ou le mail et prendre rendez-vous avec une concession.

Pour l'heure, Volkswagen commence par rappeler les Transporter localisés dans les pays les plus froids d'Europe, et en Russie, avant de terminer par l'Europe du sud. Le Transporter avait eu droit courant 2019 à un gros restylage, avec de nombreuses mises à jour technologiques. C'est donc bien le Transporter 6.1 qui est concerné par ce grand rappel.