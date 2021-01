Volkswagen rappelle plus de 50 000 Golf 8

Ce rappel, lancé par Volkswagen, est un peu plus rassurant que le précédent, et presque "normal" pour des voitures désormais bourrées d'électronique, et dont les premières séries essuient parfois les plâtres. La marque allemande rappelle en effet 56 000 Golf 8 en Europe pour un problème logiciel affectant la caméra de recul et l'infotainment.

Ce sont les toutes premières Golf 8 qui sont concernées, puisque seuls les exemplaires produits jusqu'en juillet 2020 sont affectés. Des problèmes logiciels conséquents l'année dernière pour Volkswagen qui a dû faire face à d'importants soucis de fin de développement pour l'ID 3, notamment. Le constructeur allemand avait adopté une posture étonnante en expliquant que le calendrier initial de lancement de l'ID 3 serait maintenu malgré les problèmes, et que les quelques exemplaires posant problème seraient ensuite mis à jour en atelier.

Ce second rappel de la Golf fait suite à un autre un peu plus étonnant : un problème de soudure sur la pédale de frein pouvant entraîner son décrochage.