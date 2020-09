Volkswagen : la Polo GTI suspendue mais va finalement faire son retour

Visiblement, selon Volkswagen, si vous vous rendez aujourd'hui dans une concession de la marque pour commander une Polo GTI neuve, on vous répondra que cela n'est pas possible. Le constructeur a en effet suspendu la prise de commandes dans la plupart des marchés européens importants, ainsi qu'au Royaume-Uni, et ce jusqu'à la fin d'année au mieux.

La raison n'est pas à trouver du côté des normes environnementales qui auraient encore eu la peau d'une petite sportive, mais plutôt d'une trop forte demande qui fait que l'ensemble de la production de cette année est déjà alloué.

Cela n'exclut pas non plus que Volkswagen apporte des changements à son auto pendant cette période. Il faut en effet rappeler que l'auto approche de son restylage, et qu'une petite hybridation en serait pas surprenante sur le seul bloc 2.0 turbo de la catégorie.

La Polo GTI n'est clairement pas la citadine sportive la plus abordable, avec un tarif légèrement supérieur à 30 000 €. Mais c'est probablement la plus polyvalente avec son bloc deux litres, et la moins exigeante au quotidien. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a fait son succès en Europe.