Volkswagen T-Cross restylé : petit porteur - En direct du salon de Lyon 2023

Le T-Cross a pour mission d’ouvrir l’accès à la vaste gamme de SUV signés Volkswagen, et s’y emploie avec une réussite certaine. Il s’en est écoulé plus de 1,2 million d’exemplaires depuis le printemps 2019.

Pour autant, la concurrence s’est étoffée dans l’intervalle et il convenait donc d’apporter un petit coup de jeune à cette graine de star. Au programme, des boucliers légèrement redessinés et une amélioration de la qualité perçue dans l’habitacle.

Le T-Cross s’articule en trois niveaux de finition, et l’entrée de gamme Life intègre un écran tactile de 8 pouces, une connectivité smartphone sans fil et des jantes de 16 pouces. Mais si on le peut, mieux vaut se tourner vers le niveau supérieur Style qui ajoute caméra de recul, recharge du téléphone par induction, feux matriciels et climatisation automatique, tandis que la diagonale de l’écran se voit portée à 9,2 pouces.

Les aides à la conduite avec système de maintien dans la voie, centrage sur la file ou freinage auto selon trafic sont également disponibles.

La gamme démarre à 25 700 €, et les premières livraisons interviendront en début d’année prochaine.