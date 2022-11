Volkswagen Tiguan 3 : le lancement approche

Nouvelles photos des prototypes servant à la mise au point du futur Volkswagen Tiguan 3. Cela fait quinze ans que le Volkswagen Tiguan fait partie du paysage automobile et l’actuel opus qui est arrivé en 2016 s’apprête à laisser la main à une troisième génération qui sera lancée dans le courant de l’année 2023 et qui devrait évoluer sur le plan du style.

Les prototypes, comme celui que nous présentons aujourd’hui, sont toujours habilement camouflés pour cacher le plus possible les modifications apportées à la carrosserie. On sait cependant que le style du futur modèle s’adoucira avec des projecteurs plus fins, une calandre remaniée et moins imposante. À l’arrière, le hayon s’ornera d’un bandeau noir sur toute la largeur du véhicule, celui-ci intégrera un liseré lumineux qui reliera les feux.

Le traitement des flancs fera aussi l’objet de modifications avec de belles lignes sculptées à l’avant et à l’arrière du véhicule, une vitre de custode modifiée remontant vers l’arrière affinera également la silhouette de ce véhicule qui pourrait bénéficier d’un empattement et d’un porte-à-faux arrière plus important afin de faire progresser l’habitabilité aux places arrière et la capacité du coffre.

Basé sur la plateforme MQB multi-énergies, le Volkswagen Tiguan disposera toujours d’une large palette de motorisations avec en particulier le nouveau bloc quatre cylindres turbo essence 1.5 TSI Evo 2 qui peut s’adapter à différents types d’électrification et même rouler à l’E85. Il y aura aussi du Diesel et tous les moteurs seront, a minima, en mild-hybrid.