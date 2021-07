Volkswagen Tiguan Allspace restylé (2021) : prix à partir de 39.995 €

Le groupe Volkswagen est toujours bien placé en Europe chez les SUV compacts. Les Skoda Kodiaq, Seat Ateca/Tarraco et Volkswagen Tiguan/Tiguan Allspace se vendent bien, même s'ils ne sont pas les rois de leur catégorie. Le plus grand des Tiguan, qui a récemment eu droit à un restylage, est officiellement disponible dans le réseau français.

Sans surprise, les tarifs sont plutôt élevés avec un ticket d'entrée placé symboliquement sous les 40 000 €. Mais les prix s'envolent vite pour atteindre voire dépasser généreusement les 50 000 €, pour peu que le client opte, en plus, pour des options.

La gamme est articulée autour de trois finitions : Life, Life Business, R-Line et Elegance Exclusive. Dès le premier niveau, on retrouve les feux automatiques, le régulateur adaptatif avec Front Assist, le freinage d'urgence en ville, l'infotainment "Ready 2 Discover" et l'app-connect sans fil. La petite évolution de ce Tiguan Allspace restylé est la présence de l'assistant de conduite semi-autonome, basé sur plusieurs aides à la conduite regroupées autour d'un mode d'assistance partiellement autonome, notamment sur voie rapide.

Si son concurrent français ne propose plus que de l'essence et du diesel 130 ch, le Tiguan Allspace profite d'un 1.5 TSI de 150 ch pour l'essence, et de deux diesels : TDI 150 et 200, ce dernier étant exclusivement associé à la transmission intégrale 4Motion.

Prix VW Tiguan Allspace restylé