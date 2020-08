Volkswagen Tiguan restylé : gamme et prix à partir de 34 210 €

En réponse à

Franchement, faut vraiment jamais avoir vu un Tiguan ou ne vraiment pas s'intéresser aux bagnoles pour ne pas voir le changement d'optique et de bouclier. C'est un restyling de Mi-carrière pas un changement de modèle.

Alors que le précédent faisait, un peu rentré-dedans, massif très masculin, là avec les optiques ça s'affine ça fait presque plus haut de gamme/ qualitatif.

Faut voir l'intérieur s'ils sont fait comme toute la gamme et supprimer tout le moussé (il me semble que le tiguan un peu plus ancien que le reste de la gamme était encore bien fini).

Certainement pas ma came, ça vieillira sûrement mieux que le 3008. A voir le restyling de ce dernier.