Volkswagen Tiguan restylé : le timing parfait - Salon de l'auto Caradisiac

Apparue en 2016, la seconde génération du SUV de Volkswagen passe donc par la case restyling. Celui-ci est plus important qu’on pouvait le penser, notamment au niveau de la partie avant. Elles portent sur l'adoption d’une nouvelle calandre, des projecteurs qui peuvent recevoir la technologie Matrix LED et des boucliers redessinés.

Le Tiguan arbore désormais un faciès complètement repensé. À l’arrière, les changements sont plus discrets avec seulement des feux inédits et le nom « Tiguan » au centre du hayon.

Même tendance dans l’habitacle avec comme seules nouveautés la reprise des commandes de climatisation issues de la dernière Golf.

Finalement les principales évolutions concernent les motorisations avec l’arrivée de deux inédites. La première est une version hybride rechargeable dénommée eHybrid qui développera 245 ch et sera capable de parcourir environ 50 km en tout électrique. De façon classique, le moteur thermique participera à la recharge du bloc électrique tandis que ce dernier donnera un punch supplémentaire au TSI en mode GTE. Il permettra aussi le démarrage systématique en 100 % électrique.

La seconde est l’antagonisme de cette dernière car il s'agit d’une déclinaison sportive intitulée « R » forte de 320 ch. Pour rendre ce Tiguan survitaminé efficace, il sera également pourvu de quatre roues motrices, d’un différentiel, de six modes de conduite et d’un échappement Akrapovic en option. L’esthétique est en adéquation avec la vocation sportive grâce à des boucliers avant et arrière spécifiques, quatre sorties d’échappement et des jantes 21 pouces. Quelques particularités dans l’habitacle avec une instrumentation numérique, des inserts carbone et des sièges sports.

Les tarifs de ce Tiguan restylé sont compris entre 34 210 et 49 470 €. La commercialisation devrait intervenir aux environs du mois de novembre.