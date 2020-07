Volkswagen Tiguan X : une version SUV coupé

Il y a quelques mois, le directeur de la recherche et du développement de Volkswagen indiquait que la marque avait assez de SUV. À l’époque, on pouvait déjà compter 14 baroudeurs dans l'offre mondiale de l'allemand. Frank Welsch précisait : "Nous n'avons pas besoin d'en avoir dix de plus".

Dix peut-être pas, mais quelques-uns de plus oui. Car les nouveaux projets continuent de s'enchaîner. Fin mai, il y a eu la présentation au Brésil du Nivus, sorte de T-Cross Coupé, qui sera proposé en Europe en 2021. Et voici aujourd'hui du côté de la Chine un autre SUV coupé, cette fois basé sur le Tiguan. Le modèle se nomme Tiguan X, le X désignant la silhouette coupé des SUV de VW dans l'Empire du Milieu.

La recette est connue : on prend un Tiguan, ici la version tout juste restylée qui se reconnaît à ses optiques formant une pointe dans les ailes, et on redessine l'arrière avec un toit plongeant, une lunette très inclinée et une troisième vitre latérale rabotée. Les feux sont ici reliés par un bandeau sur lequel est apposé le monogramme du modèle et sont surmontés par un petit becquet, façon Arteon. Le bouclier arrière ne fait pas dans la finesse, avec une épaisse bande de catadioptres.

Ce Tiguan X a été d'abord pensé pour la Chine. Son arrivée en Europe est incertaine mais cela peut être envisagé si Volkswagen sent une demande des clients. Il suivrait alors Renault, qui doit lancer chez nous son Arkana.