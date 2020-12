Volkswagen : une électrique avec 700 km d'autonomie en 2023

Après l'ID 3 et l'ID 4, qui débarquera bientôt en concession, Volkswagen travaille sur une version de série de son Combi ID Buzz. Il manquera ensuite un SUV, et la marque allemande aura alors une gamme plutôt complète de voitures électriques (en attendant une hypothétique auto sous l'ID 3...). Mais avec l'électrique s'ouvrent de nouvelles possibilités de haut de gamme pour Volkswagen, qui a déjà un pied dans ce segment avec le Touareg et l'Arteon.

Nos confrères d'Autocar rapportent les propos de Frank Welsch, le patron de la recherche et du développement de Volkswagen, qui a confirmé que l'auto, que l'on appelle pour l'instant ID 6 (nom qui n'est pas confirmé par la marque allemande), disposera de 700 km d'autonomie. Il faudra attendre 2023 pour la découvrir, et il faudra s'attendre à un gabarit généreux, proche de celui d'une Passat, mais dans une version propulsion. Les quatre roues motrices, avec deux moteurs, seront également présentes au catalogue.

Volkswagen peut par ailleurs se réjouir des toutes récentes avancées de la société californienne QuantumScape. Le constructeur possède en effet une grosse part dans ce spécialiste des batteries, avec qui il a fondé avec elle une co-entreprise. QuantumScape travaille sur des batteries solides et vient d'annoncer une percée en matière de stabilité et de longévité. Désormais, les prototypes de batteries affichent 80 % de capacité restante après 800 cycles de recharge, soit une longévité de plusieurs centaines de milliers de kilomètres, et avec une recharge à 80 % en 15 minutes.

Si le procédé industriel est validé, Volkswagen pourra ainsi en profiter assez rapidement.