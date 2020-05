Volkswagen Utilitaires "prête" sa page Facebook aux PME

Les marques automobiles ne sont pas à court d'idées depuis la mi-mars pour venir en aide, à leur manière et avec leur moyen, aux personnes et entreprises en difficultés. Justement, Volkswagen Utilitaires annonce la mise à disposition de sa page Facebook disposant de 120 000 abonnés aux PME : artisans, petits commerces, tous sont concernés par cette offre gratuite.

"Nombreuses ont été les marques à réagir, mais c’est avec une tonalité toute particulière et très Volkswagen, que Volkswagen Véhicules Utilitaires et Grabarz & Partner lancent les « Posts d’Entraide » : une action qui consiste à mettre à disposition la page Facebook et la communauté de la marque (plus de 120 000 fans) aux artisans, PME et initiatives locales".

Un peu de visibilité facile et gratuite, donc, pour ceux qui le souhaitent en France. "Dans un tel contexte, Le principe est simple : sous le slogan « Votre pub aide ici », les différentes cibles ont été appelées à nous envoyer leurs demandes ou propositions d’aide, de soutien et d’initiatives. Suite à une sélection des messages reçus, de véritables pubs sont créées par l’agence spécialement pour eux, au cas par cas", précise Volkswagen, qui aurait déjà reçu une trentaine de demandes. Pour y avoir droit, rendez-vous sur la page Facebook de Volkswagen Utilitaires France, en répondant au post sur les publicités.