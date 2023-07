Volkswagen va devoir dessiner de plus jolies voitures électriques

Cousin de l’Audi Q4 e-tron et du Skoda Enyaq, le Volkswagen ID.4 positionne le constructeur allemand sur le segment des SUV familiaux électriques. Dans le contexte actuel, il s’agit d’une catégorie particulièrement importante en termes de volumes de ventes et de rentabilité. Aussi est-ce un problème lorsque le succès commercial n’est pas au rendez-vous : il y a quelques jours, on apprenait en effet que les ventes de l’ID.4 étaient 30% inférieures aux prévisions de Volkswagen, obligeant la marque à ralentir la production de son crossover familial.

La clientèle ne serait donc pas prête à basculer vers l’électrique ? Dans ce cas précis, les causes sont sans doute aussi à chercher du côté du modèle en question. Existe-t-il de bonnes raisons objectives pour préférer un ID.4 plutôt qu’un Enyaq ou, dans cette même catégorie, d’autres modèles ? L’ID.4 offre un confort et des prestations dans la bonne moyenne mais son style très particulier semble ne pas faire l’unanimité. Nommé patron du design de Volkswagen en février 2023, Andreas Mindt dit qu’il va devoir repenser le design des futurs modèles de la marque.

Vers un design plus classique

Comme il l’explique aux journalistes américains de Motor Trend, le designer estime que le style de l’ID.4 était sans doute trop clivant et futuriste. « Les voitures électriques représentent désormais 15% des ventes mondiales et même plus de 50% en Chine. Il ne s’agit plus de la même clientèle que celle des premières voitures électriques », suggérant qu’il n’est plus nécessaire de verser à tout prix dans l’originalité. Pour Andreas Mindt, il faut une approche plus classique et c’est pour cela que le concept ID.2All, annonçant la future citadine électrique de la marque, adopte des lignes nettement plus conventionnelles. Rappelons tout de même que l’ID.Buzz et son design très audacieux semble beaucoup plaire et réaliser un bon démarrage commercial, ce qui aurait tendance à contredire cette théorie.