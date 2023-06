Volkswagen veut gagner plus d’argent avec moins de modèles et d’employés

Le groupe Volkswagen est passé maître depuis de longues décennies dans l’art de mettre en place des synergies techniques entre ses marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat ou même parfois Porsche, Bentley et Lamborghini. Mais les Allemands composent actuellement avec une rentabilité et des marges moyennes par rapport aux champions du marché comme Toyota. Voilà pourquoi le groupe de Wolfsburg prépare une nouvelle stratégie pour améliorer les revenus de sa marque Volkswagen tout en optimisant encore davantage les synergies avec les autres marques.

Le but ? Générer 10 milliards d’euros en plus d’ici 2026 et amener sa profitabilité à 6,5% au lieu de 3% lors du premier trimestre de l’année 2023. Pour cela, la marque Volkswagen va simplifier sa gamme et abandonner les catégories de niche à la rentabilité moyenne, supprimant des autos comme l’Arteon. Le constructeur allemand réduira aussi au maximum les options de configurations possibles sur ses modèles, comme il l’a déjà fait sur la berline électrique ID.7 (qui possède « 99% d’options de configurations en moins par rapport à une Golf 7 » d’après le patron de la marque Thomas Schaefer).

Plus de synergies et moins d’employés

Le groupe Volkswagen veut optimiser les coûts de production en mettant le plus en commun possible la fabrication de ses modèles. Les Skoda, Volkswagen, Seat, Cupra (ou même Audi ?) ont vocation à être fabriqués sur les mêmes sites. Et la masse salariale doit par ailleurs se réduire : il ne serait pas question de licencier des employés pour cela, mais plutôt de ne pas renouveler les postes d’employés partant à la retraite. Le groupe donnera davantage de précisions sur ses objectifs financiers à l’occasion d’une grande conférence organisée le 21 juin prochain.

Via Automotive News