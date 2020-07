Volvo annonce le plus gros rappel de son histoire

C'est le plus gros rappel de l'histoire de Volvo : 2,2 millions de véhicules vont devoir repasser par la case atelier pour un problème de prétensionneur de ceinture de sécurité qui pourrait, "dans certaines circonstances", ne pas fonctionner.

La liste des véhicules touchés est longue : S60, S60L, S60CC, V60, V60 CC, XC60, V70, XC70, S80 et S80L. Les modèles impactés ont été notamment produits entre 2006 et 2019, selon les versions. Volvo précise que le plus gros des véhicules recensés se trouve en Suède (400 000 unités), devant les Etats-Unis, la Chine et l'Allemagne.

La France n'est pas dans le Top 5 des pays de la liste de Volvo, mais il n'est pas à exclure que certaines autos s'y trouvent (la France étant un petit marché pour Volvo en comparaison des pays cités ci-dessus). En clair : si vous êtes propriétaire de l'un de ces véhicules et que vous avez le moindre doute, rapprochez-vous de votre concession Volvo la plus proche en leur parlant de ce rappel international.

Pour Volvo, ce rappel devrait engendrer des frais non négligeables, mais la marque se refuse à tout commentaire sur le montant total.