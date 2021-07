Volvo compte sur la collaboration de ses conducteurs pour améliorer la sécurité

Volvo ne précise pas exactement comment seront recueillies les informations, mais pour la marque suédoise, la collecte par les conducteurs de véhicules de la marque est nettement plus intéressante que des prototypes qui sillonneraient les routes. Les situations sont en effet nettement plus variées, et les kilométrages parcourus plus importants. Ces données, qui sont saisies également par les capteurs en tout genre sur les futures Volvo, seront ensuite analysées pour améliorer la sécurité.

"L’acquisition en temps réel génère bien plus de données, nous permettant de nous appuyer sur une base diverse et complète pour décider avec rapidité et clairvoyance des prochaines avancées en matière de sécurité. C’est un bond de géant dans l’amélioration de la sécurité autour et à l’intérieur de nos véhicules".

Cela repose toutefois sur la collaboration volontaire des conducteurs, un peu comme les applications communautaires bien connues pour l'aide à la navigation. Il faudra alors voir si les propriétaires des véhicules de la marque jouent le jeu.