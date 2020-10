Volvo dépose un brevet de volant pouvant coulisser de gauche à droite

Pour les constructeurs, proposer un modèle sur plusieurs marchés différents est souvent un casse-tête. D'abord en termes d'éléments de sécurité et de dépollution, mais aussi simplement pour l'emplacement du volant : à gauche à certains endroits, à droite ailleurs. Mais avec de plus en plus d'éléments en "by wire" (par électronique), il est désormais possible de s'affranchir des contraintes mécaniques, notamment au niveau des boîtes de vitesses et des colonnes de direction. Ce qui permettrait justement à Volvo de lancer un inédit tableau de bord dans lequel le volant serait capable de faire une transition de gauche à droite, et inversement, permettant ainsi d'avoir au choix le volant à gauche ou à droite.

Evidemment, il reste la question des pédales, que l'on ne peut pas faire bouger de gauche à droite. Le brevet comporte ainsi un plancher inédit avec des parties "sensibles" à la pression, pouvant simuler des pédales. En clair, un plancher intelligent qui s'adapte à la position du volant.

Cette technologie s'inscrirait dans le cadre d'un véhicule "hautement autonome", mais pas totalement. L'action de l'Homme serait ainsi toujours nécessaire, mais avec un fort degré de modification de l'agencement. D'ailleurs, cette technologie permettrait même d'avoir un siège central !