Volvo dévoile les S90 et V90 restylées

Après le XC90 l'année dernière, c'est au tour de la gamme des berlines et breaks "90" de recevoir une mise à jour qui se fait très discrète sur un segment où les clients n'aiment pas les gros chamboulements. Sans surprise, le design extérieur évolue peu, Volvo ayant été sage. De nouvelles jantes et teintes sont disponibles, et les signatures lumineuses ont été revues, notamment à l'arrière avec du Full LED avec clignotant séquentiel.

A l'intérieur, peu de nouveautés si ce n'est un système son Bowers & Wilkins revu, un nouveau dispositif d'assainissement de l'air ambiant, un double chargeur USB à l'arrière et la charge par induction pour les smartphones sur toutes les versions. Les sièges en matériaux spécifique (à partir de bois) sont désormais proposés, et les versions hautes des berline et breaks sont dotés de sellerie sans cuir.

Sous le capot, toutes les motorisations diesels et essence des S90, V90 et V90 Cross Country sont désormais pourvues de micro hybridation. C'est d'ailleurs la toute première forme d'électrification sur un modèle "Cross Country" chez Volvo puisqu'il n'y avait jusqu'ici pas d'hybride.