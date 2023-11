Volvo EM90 (2024) : un énorme van électrique d'origine chinoise

Ce n’est pas une surprise puisque Volvo communique régulièrement dessus depuis de longs mois. Voici donc l’EM90, le premier van électrique de l’histoire de la marque scandinave. Après le gros SUV EX90, Volvo lance un autre gros modèle familial électrique qui n’a absolument aucun équivalent sur le marché européen actuel. Long de 5,2 mètres, l’EM90 doit son existence à une synergie opérée au sein du groupe Geely auquel appartiennent à la fois Volvo et Zeekr, une marque chinoise qui tente actuellement de s’implanter en Europe.

L’EM90 reprend ainsi le châssis et les groupes motopropulseurs du Zeekr 009, un énorme van électrique commercialisé depuis quelques mois en Chine. Il possède un moteur de 268 chevaux alimenté par des batteries d’une capacité de 116 kWh. Capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, ce gros bébé promet une autonomie maximale de 738 km d’après le cycle d’homologation chinois nettement moins réaliste que notre WLTP européen. Pour l’instant, il n’offre pas la version bimoteur à 544 chevaux du Zeekr 009 en Chine, ni sa déclinaison équipée de batteries gigantesques de 140 kWh.

Un intérieur très Volvo

Le style extérieur et l’intérieur de l’EM90 respectent à peu près les codes stylistiques de Volvo et les designers de la marque ont fait l’effort de lui donner une « personnalité » différente de celle de son cousin chinois. Mais le Volvo sera lui aussi fabriqué en Chine et vise prioritairement ce marché-là. Viendra-t-il ensuite en Europe ? Ce n’est pas impossible mais pour l’instant son arrivée chez nous n’est pas certaine. L’évolution du marché vers les vans électriques pourrait cependant faciliter sa venue sur le Vieux Continent.