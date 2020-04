Volvo et Mercedes s'associent pour la pile à combustible

Deux des plus grands groupes de camions ont signé un accord préliminaire de collaboration : Daimler Truck et Volvo Group officialisent aujourd'hui une promesse de partenariat pour un domaine bien spécifique. La création de la joint-venture, possédée à parts égales par Daimler Trucks et Volvo Group, aura pour objectif le développement commun de la pile à combustible pour les véhicules lourds, en particulier les poids lourds.

Ce type de véhicule est en effet peu adapté à la mobilité électrique à batteries. Même si des initiatives se multiplient pour le développement de tracteurs à batteries, il n'empêche que sur le papier, la solution n'est pas idéale : il faut des batteries très lourdes et en grand nombre. Le temps de recharge, le prix d'achat et l'autonomie ne sont pas au niveau des tracteurs classiques à moteur thermique.

"Le vrai transport neutre en carbone peut être mis au point avec la mobilité électrique. Pour que les camions puissent transporter de lourdes charges sur de longues distances, la pile à combustible est une réponse importante. Cette collaboration est un point de départ dans la démocratisation des camions et des bus à pile à combustible", précise le communiqué.