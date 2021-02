Volvo ne fusionnera pas avec le chinois Geely

Geely est le propriétaire de Volvo depuis 2010. Mais les deux marques sont deux entités distinctes. Il y a un an, elles ont fait part de leur souhait de fusionner, pour ne former plus qu'un groupe d'envergure mondiale. Un projet que les deux entreprises ont décidé d'abandonner.

Via un communiqué de presse, elles ont fait savoir qu'elles allaient rester deux entreprises distinctes. Mais les deux sociétés comptent accélérer les collaborations techniques et financières. Hakan Samuelsson, patron de Volvo, écrit : "Après avoir évalué différentes options, nous avons conclu conjointement qu'un modèle de collaboration entre deux entreprises indépendantes est le meilleur moyen de garantir une croissance continue et de réaliser en même temps des synergies technologiques dans de nombreux domaines".

Volvo et Geely vont notamment partager des éléments techniques pour les véhicules électriques, dont les nouvelles plates-formes SEA et SPA2. Ils vont aussi collaborer pour le véhicule autonome et vont créer une coentreprise chargée des moteurs et boîtes de vitesses pour l'hybride. Lynk&Co, nouvelle marque de Geely, va s'appuyer sur le réseau Volvo pour se développer à l'international.