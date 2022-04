Volvo offre une garantie à vie des pièces de rechange

Volvo vient de mettre en place une nouvelle offre, présentée comme "unique sur le marché" : la garantie à vie des pièces de rechange. Cela vaut bien sûr pour les prestations effectuées dans son réseau agréé avec des pièces d'origine Volvo.

Cette garantie couvre les défauts dès lors que la pièce aura été achetée et montée dans le réseau (après le 2 janvier 2022), sur présentation d’une facture nominative couvrant la pièce et la main-d’œuvre. Cela vaut sans considération de l'âge et du kilométrage du véhicule. Cela prend en revanche fin lorsqu'on revend le véhicule. Autre condition restrictive importante, et guère surprenante : la garantie à vie ne s'applique pas sur les pièces d'usure !

Pour Yves Pasquier-Desvignes, Président de Volvo Car France, "nous assurons à nos clients de bénéficier toujours d’une voiture à son plus haut potentiel de sécurité, d’un haut niveau d’expertise lors des interventions techniques et de la tranquillité d’esprit".

Pour la marque, l'avantage est de fidéliser le client dans son réseau… même si on change au final peu de pièces en dehors de celles qui touchent à l'usure. Et encore moins avec le boom de la location, qui permet de repartir sur du neuf tous les trois ans en moyenne.