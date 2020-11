Volvo tourne officiellement le dos au thermique

Volvo met officiellement des mots sur ce qui avait été confirmé il y a déjà de nombreux mois. L'année dernière, le groupe chinois Geely avait annoncé une grande réorientation de la recherche et du développement : la conception des moteurs thermiques en Chine, et celle des moteurs électriques chez Volvo. Ce qui implique une chose importante : Volvo devient désormais constructeur de voitures électriques à part entière, et ne gèrera plus rien au niveau des moteurs essence et diesel (y compris ceux qui sont sur des hybrides rechargeables).

"La société a ouvert aujourd'hui un tout nouveau laboratoire de moteurs électriques à Shanghai (Chine) qui vient encore étendre son réseau mondial de sites dédiés au développement et aux essais de composants de véhicule électrique. Le groupe a déjà un site de développement de moteurs électriques à Göteborg (Suède) et des laboratoires d'avant-garde en Chine et en Suède qui travaillent sur les batteries.

Se substituant au moteur à combustion interne dans le domaine du génie automobile, les moteurs électriques sont une des composantes fondamentales des véhicules électriques avec les batteries et l’électronique d'alimentation. L’interaction entre ces trois composantes est essentielle pour le développement de véhicules électriques haut de gamme.

L’internalisation du développement des moteurs électriques va permettre aux ingénieurs de Volvo Cars d’optimiser davantage les moteurs électriques et l’ensemble de la transmission électrique sur les nouveaux véhicules Volvo. Cette approche permettra aux ingénieurs d’accomplir de nouveaux progrès en termes d’efficacité énergétique et de performances générales."

Il faudra au moins ça à Volvo pour atteindre son objectif particulièrement ambitieux : plus aucune vente de voiture thermique d'ici moins de cinq ans, et 50 % en électriques, 50 % en hybrides rechargeables. Rappelons que Volvo est déjà le meilleur élève en Europe chez les constructeurs qui ont des véhicules thermiques à leur catalogue en matière de réduction du CO2.