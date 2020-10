Volvo va produire un XC20 électrique

Les liens entre Lynk&Co et Volvo, les deux cousins du groupe chinois Geely, se resserrent. Le premier a récemment dévoilé une plateforme modulaire baptisée SEA (Sustainable Experience Architecture), et le second va s'en servir pour produire une petite électrique. Hakan Samuelsson, le patron de Volvo, a confirmé à nos confrères d'Autoexpress que Volvo allait utiliser la plateforme SEA pour développer une petite voiture : "de ce fait, nous pouvons avoir une structure à coût réduit pour une petite voiture qui pourra être compétitive".

Concrètement, il devrait s'agir d'un modèle placé sous le XC40. Un XC20 qui avait déjà fait l'objet de rumeurs en 2019, nos confrères d'Autoblid annonçaient d'ailleurs déjà le lancement du projet à cette époque.

Volvo ne va toutefois pas perdre son identité. Si le développement des thermiques arrive à son terme (et sera délégué à Geely), la conception de modèles électriques reste à la charge de la marque suédoise. Mais pour l'essence et le diesel, c'est bien la fin : le nouveau XC90 devrait être le dernier véhicule à proposer du thermique au catalogue chez Volvo, avant que n'arrive le tout électrique. Le grand SUV proposera en effet des versions hybrides rechargeables aux côtés d'une inédite variante 100 % électrique.