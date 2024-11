Votre vieille voiture polluante n'intéresse plus le gouvernement

Alors que les députés français travaillent toujours sur l’élaboration du budget 2025, on en sait un peu plus sur les contours des aides à l’achat prévues pour les voitures électriques neuves l’année prochaine.

Si le leasing social et le bonus écologique doivent rester au programme, avec possiblement des sommes revues à la baisse et des périmètres d’application réduits, la prime à la conversion sera bien supprimée comme le rapportent les journalistes de BFMTV et du Figaro. Contraint de trouver des économies dans son nouveau budget, le gouvernement a en effet décidé de sacrifier ce système qui permet toujours de bénéficier jusqu’à 5 000€ de prime en cas de mise au rebut d’une vieille voiture (vignette Crit’Air 3 et plus) pour acheter une voiture électrique neuve. En 2024, 45 000 personnes avaient bénéficié de cette prime à la conversion qui avait coûté 150 millions d’euros à l’administration française.

Bientôt de nouvelles aides pour l’achat de voitures électriques d’occasion

Au lieu de 1,5 milliard d’euros d’aides en 2024, le gouvernement français table désormais sur une enveloppe d’un milliard pour ses aides annuelles à l’achat de véhicules électriques en 2025. Reste désormais à connaître les détails du nouveau « leasing social » et du bonus écologique 2025. A noter que les voitures électriques d’occasion devraient être concernées par cette version « 2025 » du leasing social, de façon à soutenir le marché des véhicules à zéro émissions de seconde main dont les valeurs résiduelles donnent des sueurs froides aux concessionnaires actuellement.

Rappelons que le projet du malus écologique 2025, qui prévoyait d’alourdir encore les taxes sur les véhicules thermiques neufs, a lui été retoqué par les députés il y a quelques jours.