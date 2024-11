Waze a perdu sa langue

Lost in translation. Ce mercredi 6 novembre, les utilisateurs de Waze ont été largement déboussolés. D’après plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux, l'application de navigation, a modifié la langue d’affichage mais aussi les unités de distances. En lieu et place des habituelles instructions en français, les conducteurs ont eu droit à des indications affichées successivement et de façon automatique dans des langues étrangères. Un coup en hébreu, puis en turc, en russe ou encore en thaïlandais. Une déroutante modification soudaine de l'affichage comme le signale JN Gavark sur X : « la langue change toute seule, impossible de se connecter à son compte via l’application (mais ok via le site) ».

Les indications de distances ont aussi joué au yoyo, s’inscrivant un coup en kilomètres, un coup en miles. Sur le réseau X, Waze évoque « un bug technique », et de préciser « les équipes sont sur le coup », sans donner davantage de précision. La Grande Bretagne et d’autres pays que la France seraient également touchés.

Un retour à la normale devrait intervenir en début de soirée, sans que Google éditeur de l'appli n'explique les raisons de cette subite crise polyglotte.