France Stratégie : quand la politique des aides gouvernementales se fait tacler de l’intérieur

Avant de sonner la charge, mieux vaut commencer par un petit compliment. C'est ainsi que le rapport de France Stratégie reconnaît des bienfaits à la politique publique des aides à l'achat de voitures électriques. Pour l'organisme, qui dépend de Matignon, même s'il se prétend indépendant, les aides actuelles vont dans le bon sens, "puisqu'elles permettent d'éviter un coût de carbone trop élevé".

Mais après avoir flatté les pouvoirs publics, l'étude s'empresse de les critiquer et de rectifier le tir, en commençant par un constat : Les VE ont représenté 10 % des ventes de voitures neuves en 2021, et ce taux doit attendre 100 % dans 13 ans. À ce train-là, le compte n'y sera pas en 2035. Comment y parvenir ? France Stratégie a quelques idées.

Un malus au poids pour les VE aussi

Pour commencer, l'organisme préconise de durcir encore un peu plus le malus sur les voitures thermiques. Un malus plus lourd qui ne s'appliquera pas seulement aux émissions, mais aussi au poids, ce qui est déjà prévu pour les thermiques, mais celui-ci devrait aussi s'appliquer aux voitures électriques. Une manière de favoriser la vente de petites autos, la grande idée de France Stratégie.

Les citadines avant tout

Pour les deux chercheurs qui ont réalisé cette étude, il faut absolument restreindre le bonus écolo aux citadines électriques. Elles sont les seules, pour le moment, qui peuvent permettre, grâce aux aides, d'aligner les prix du thermique avec celles de l'électrique. Des citadines que l'institution souhaite accessibles aux ménages modestes, par le biais d'aides ciblées et ouvertes aux autos d'occasion. Une manière d'encourager le fameux "leasing social' et la voiture à 100 euros par mois, chère au président de la République.

Cette enquête souligne aussi les aléas de la fée électricité. Les incertitudes en matière de prix du kWh font craindre à l'organisme que les Français se détournent du VE. Ils demandent donc au gouvernement, "un cadrage des anticipations sur le prix de l’électricité". En gros, il conviendrait de savoir combien coûtera une recharge dans deux ou cinq ans. Pas simple. Dans la foulée, les auteurs de l'étude souhaitent également que la disponibilité des bornes de recharge, l'état des infrastructures et leur progression soit mieux connue. Ce qui est beaucoup plus simple à mettre en place.

Une usine à gaz de plus ?

Au passage, l'étude tacle également les ZFE, ou plutôt, le manque de coordination de ces zones avec les aides locales. Rappelons que des villes comme Marseille, qui dispose d'une zone à faible émission, ne propose pas la moindre aide à l'achat d'une voiture électrique. En revanche, France Stratégie ne trouve étrangement rien à redire à la véritable usine à gaz que représente les aides locales, départementales, régionales et nationales qu'elles soient ciblées ou non. Elles sont aujourd'hui au nombre de 104 en France, et personne, pas même les professionnels ne s'y retrouve. Avec la mise en place des préconisations de l'organisme, elles risquent, peut-être, d'être plus nombreuses encore.