10 000 dollars pour réparer des boutons à l'intérieur de sa Ferrari

La politique tarifaire pour l’entretien de sa voiture diffère sensiblement selon les constructeurs et leur positionnement. Changer un élément classique comme un filtre à huile n’aura naturellement pas le même prix selon que vous réalisiez cette opération sur une Dacia Sandero ou une Bugatti Chiron. En la matière, les Ferrari ont la réputation d’avoir nettement amélioré leur fiabilité et leurs coûts d’entretien à moyen terme. Mais l'histoire ci-dessous, concernant une Ferrari plus ancienne, aura de quoi effrayer ceux qui voudraient se lancer dans la collection d'une machine de rêve.

On ignore quel modèle de Ferrari est concerné par ce problème décrit par un client américain sur une page Facebook (un véhicule datant probablement des années 2000 ou du début des années 2010 d’après sa description), mais il prouve que les choses peuvent vite prendre une tournure très coûteuse en cas de problème inattendu. Un certain Jerry Mos explique en effet qu’outre d’autres problèmes mécaniques plus ou moins ennuyeux rencontrés ces dix dernières années, sa Ferrari a dû aller au garage pour faire réparer des boutons cassés à l’intérieur de la voiture. La facture dressée par le garage pour régler le problème fait peur : en plus de la main-d’œuvre facturée 1800 dollars, l’envoi des pièces neuves nécessaires pour le remplacement des parties cassées a été facturé 7 542 dollars ! Ajoutez d’autres prestations comme un nettoyage de l’intérieur et vous obtenez une facture finale de 9 993 dollars, soit environ 9400 euros.

Il roule désormais en Corvette

Le client en question précise qu’il a vendu sa Ferrari, de peur de devoir encore expérimenter des problèmes similaires. Il coule désormais des jours heureux avec sa Chevrolet Corvette C8, un modèle que les néophytes confondent d’ailleurs parfois avec une Ferrari lorsque la voiture est peinte en rouge...