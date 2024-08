10 millions de Tesla (mais pas les voitures entières)

Combien de Tesla ont été vendues dans le monde depuis les débuts de la société en 2003 ? En avril dernier, le constructeur américain annonçait avoir passé le cap des six millions d’autos écoulées sur la planète.

Mais Tesla fête un autre chiffre, plus ronflant, celui du nombre de moteurs construits. Si l’on prend en compte uniquement les générateurs électriques installés dans toutes les Tesla sorties de l’usine depuis la fin de la précédente décennie, on arrive en effet à 10 millions. Ça va plus vite puisque tous les modèles de la gamme sont disponibles avec des variantes qui cumulent plusieurs moteurs (jusqu’à deux pour les Model 3 et Y et trois pour les Model S, X et Cybertruck).

Ça se tasse

Rappelons que les ventes de Tesla, qui ont littéralement explosé au cours des dernières années, semblent être arrivées à un palier depuis le début de l’année 2024. Tesla accuse en effet un léger recul de ses ventes après une année 2023 record et souffre à la fois du manque de grosses nouveautés et de l’amélioration de la concurrence. Le constructeur américain doit dévoiler un robotaxi à conduite autonome cet été, mais sa présentation officielle sera vraisemblablement reportée.