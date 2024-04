Tesla a dépassé les 6 millions de voitures électriques

A force d’en voir passer dans la rue, on a oublié que Tesla reste une marque automobile jeune dont le premier modèle 100% conçu en interne ne date que du début des années 2010. Force est de constater qu’une grosse décennie plus tard, plus personne ne doute de la réussite de ce constructeur sorti de nulle part ayant fait évoluer toute l’industrie automobile à lui tout seul.

Tesla a récemment annoncé la sortie de son six millionième véhicule produit, un Model Y gris. Rappelons qu’il est déjà devenu la voiture la plus vendue dans le monde en 2023, comme l’avait d’ailleurs prédit Elon Musk quelques années plus tôt. Ces chiffres doivent surtout à deux véhicules dans la gamme de Tesla : la berline Model 3 apparue en 2018 qui a permis au constructeur de s’éloigner de la faillite grâce à son prix plus bas et ses volumes de vente très supérieurs, et donc le SUV Model Y qui a contribué à accélérer d’autant plus les cadences de production. Les Model S et X, arrivés plus tôt, ne représentent plus que de petits volumes.

Une année 2024 de stagnation avant le retour en 2025 ?

Rappelons qu’après des années de forte croissance, Tesla pourrait un peu coincer cette année 2024. Le constructeur a dû réduire ses cadences de production en Chine et ses modèles font face à une concurrence désormais sérieuse (y compris en Europe). Mais le contexte devrait s’améliorer nettement en 2025 avec l’arrivée du tout nouveau modèle d’entrée de gamme, dont le prix de base doit se situer à 25 000€. Annoncée il y a quelques mois par Elon Musk, cette nouveauté aurait pourtant été annulée d'après les journalistes de Reuters. Or, le succès à moyen terme de la marque se joue probablement avec ce modèle.

Compte tenu du succès de Tesla lorsqu’il a commencé à mettre sur le marché des modèles plus abordables, ce futur modèle compact pourrait en effet marquer un nouveau tournant dans l’histoire de la marque. Avec lui, Tesla franchirait sans doute le cap des deux millions de voitures vendues annuellement et se rapprocherait de ses objectifs très ambitieux de la fin de la décennie. Car oui, Elon Musk prévoit de vendre pas moins de 20 millions de voitures par an d’ici 2030. C’est-à-dire le double de ce que fait actuellement Toyota, le plus gros constructeur automobile du monde !

Même si le pick-up Cybertruck pourrait voir sa production grimper à 250 000 unités annuellement d’ici l’année prochaine, il faudra beaucoup d’autres produits pour arriver à ce chiffre extrêmement élevé.