100 ch dans une Dacia Spring, est-ce bien raisonnable?

Si la Dacia Spring est régulièrement saluée pour son rapport prix/prestations, ses capacités routières et ses performances modestes en limitent la polyvalence d’usage. Confronté à une concurrence qui aiguise son offre, à commencer par la séduisante Citroën ë-C3, le constructeur roumain n’a d’autre choix que de muscler son jeu.

C’est ainsi que Dacia a présenté hier deux évolutions de la Spring, qui sont d’ores et déjà disponibles à la commande. Et si le gain de 5 ch du moteur d’entrée de gamme (70 ch désormais) laisse assez indifférent, l'apparition d’une version 100 ch étonne bien davantage.

La Spring est en effet une toute petite voiture de 3,70 m, et pesant 1070 kg en ordre de marche. Ainsi gréée, elle passe de 0 à 100 km/h en 9,6 secondes, soit à peine une demi-seconde de plus qu’une 205 GTI 115 ch. Elle abat aussi le kilomètre départ arrêté en 32,2 secondes, contre 30,4 secondes à la Peugeot et, surtout, effectue la reprise de 80 à 120 km/h en…6,9 secondes, valeur digne d’une berline turbocompressée de 200 ch ! Ces valeurs de premier ordre pour une citadine promettent une conduite d’autant plus pimentée que les pneumatiques restent les Linglong Eco-Master déjà vus sur la version 65 ch et qui ne brillent guère par leurs performances.

Dacia annonce certes la présence d’une barre anti-roulis, équipement inédit jusqu’ici qu’accompagnent de nouveaux réglages d’amortisseurs et une assistance au freinage plus puissante, mais tous ces chiffres laissent augurer d’une conduite des plus enlevées…dans la limite d’une vitesse maximale qui reste toutefois limitée à 125 km/h. Quoi qu’il en soit, avouons une certaine curiosité à l’idée de conduire cette survoltée.