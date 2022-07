14 juillet et départs en vacances : un week-end qui s'annonce chargé sur les routes

Une grande partie de la France sera en week-end dès ce mercredi soir. Ceux qui ne sont pas en vacances pourront souvent profiter du 14 juillet ce jeudi, pour faire le pont le vendredi et étirer un week-end qui s’annonce caniculaire. Si vous êtes en voitures, particulièrement avec des enfants, pensez à prévoir de quoi vous hydrater. Les températures devraient flirter avec les 40° les prochains jours, attention au coup de chaleur.

Sur les routes de France ce deuxième week-end des congés scolaires voit les départs en vacances s’intensifier et s’inscrire sur des distances parcourues plus longues. Les déplacements du mercredi 13 et du jeudi 14 juillet seront majoritairement associés à des départs en week-end prolongé à destination des régions côtières ou des zones proches du milieu urbain. Les départs en vacances seront, quant à eux, répartis sur les cinq jours avec cependant un regain d’intensité le samedi sur l’ensemble des itinéraires. La circulation sera dense sur la plupart des grands axes en direction du sud et des régions côtières. Les vacanciers d’Europe du Nord seront de plus en plus nombreux à se déplacer en France, à l’occasion des congés scolaires de leur propre pays.

Mercredi 13 juillet, de nombreux bouchons sont attendus pour quitter les grandes métropoles. Les départs en week-end prolongé, les départs en vacances et les flux de véhicules en transit viennent s’ajouter à la circulation habituelle, déjà très difficile la veille d’un jour de fête. La circulation sera aussi difficile au niveau national dans le sens des départs dès le début de l’après-midi jusqu’en début de soirée.

Départs : orange au niveau national et rouge en Île-de-France

Retours : vert au niveau national

Jeudi 14 juillet, dans le sens des départs, d’importants flux de véhicules et des encombrements sur les grands axes autoroutiers sont attendus, plus particulièrement vers la Méditerranée sur les autoroutes A6, A7 et A9.

Départs : vert au niveau national et orange en Île-de-France

Retours : vert au niveau national

Vendredi 15 juillet, la situation sera plus calme sur l’ensemble du réseau routier. Des difficultés persisteront toutefois sur l’autoroute A7 dans la Vallée du Rhône dans le sens Nord-Sud.

Départs : orange au niveau national et rouge dans l’Arc méditerranéen

Retours : vert au niveau national

Samedi 16 juillet, les difficultés de circulation seront importantes sur l’ensemble des grands itinéraires du pays. Les départs en vacances se feront principalement dans la matinée et ce jusqu’en milieu d’après-midi. Des ralentissements et des bouchons sont attendus, en particulier, sur l’autoroute A10 vers Bordeaux, dans la vallée du Rhône sur l’autoroute A7, puis sur les autoroutes A8 et A9 le long la Méditerranée. Dans le sens des retours, de nombreux déplacements sont attendus sur l’ensemble du pays, la circulation sera difficile au niveau national.

Départs : rouge au niveau national

Retours : orange au niveau national

Dimanche 17 juillet, dans le sens des départs, les principales difficultés sont attendues dans la région Auvergne Rhône-Alpes, notamment sur l’autoroute A7 et vers la Méditerranée sur l’autoroute A9 et A62. Dans le sens des retours, la circulation sera très difficile au niveau national. Des encombrements sont attendus plus particulièrement sur les autoroutes A10 et A11 dans la zone Ouest du pays, A7 et A43 dans la région Auvergne-Rhône-Alpe et sur l’Arc méditerranéen notamment sur les autoroutes A9, A61 et A62.

Départs : orange au niveau national

Retours : rouge au niveau national

Les conseils de conduite de Bison Futé du 13 au 17 juillet

Dans le sens des DEPARTS

Mercredi 13 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h.

- évitez de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 14h et 19h.

- évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Tours, de 14h à 20h.

- évitez l’autoroute A11 entre Paris et Le Mans, de 15h à 20h.

- évitez la route RN157 entre Laval et Rennes, de 16h à 21h.

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 14h à 21h et entre Orange et Marseille de 15h à 20h.

- évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 15h à 20h.

- évitez l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne, de 15h à 21h.

- évitez l’autoroute A63 de Bayonne vers l’Espagne, entre 15h et 19h.

- l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 19h (attente supérieure à 30 mn).

Jeudi 14 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h.

Vendredi 15 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h.

- évitez l’autoroute A31 entre Langres et Beaune, de 14h à 17h.

- évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Tours, de 15h à 19h.

- évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 14h à 16h.

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 10h à 21h et entre Orange et Marseille de 15h à 19h.

- évitez l’autoroute A8 de Nice vers l’Italie, entre 11h et 14h.

- évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 14h à 20h.

- évitez l’autoroute A63 de Bayonne vers l’Espagne, entre 9h et 19h.

- l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 17h et de 20h à 23h (attente supérieure à 30 min) et très dense de 17h à 20h (attente supérieure à 1h).

Samedi 16 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h.

- quitter ou regagner les grandes métropoles avant 9h ou après 14h.

- évitez l’autoroute A84 entre Caen et Rennes, de 11h à 15h.

- évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux, de 10h à 16h.

- évitez l’autoroute A11 entre Le Mans et Nantes, de 10h à 15h.

- évitez l’autoroute A31 entre Langres et Beaune, de 10h à 13h.

- évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Mâcon, de 8h à 11h.

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 6h à 18h et entre Orange et Marseille de 8h à 18h.

- évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 6h à 16h et de Narbonne vers l’Espagne entre 9h et 13h.

- évitez l’autoroute A20 entre Limoges et Brive, de 9h à 17h.

- évitez l’autoroute A750 entre Lodève et Montpellier, de 9h à 19h.

- évitez l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne, de 9h à 15h.

- évitez l’autoroute A62 entre Agen et Toulouse, de 9h à 16h.

- évitez l’autoroute A63 de Bayonne vers l’Espagne, entre 8h et 21h.

- évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 11h à 14h.

- l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 15h (attente supérieure

à 30 min).

Dimanche 17 juillet

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 9h à 20h et entre Orange et Marseille de 10h à 20h.

- évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 10h à 20h.

- évitez l’autoroute A62 entre Bordeaux et Toulouse, de 10h à 20h.

- évitez l’autoroute A63 de Bayonne vers l’Espagne, entre 11h et 21h.

Dans le sens des RETOURS

Samedi 16 juillet

- rejoindre ou traversez l’Île-de-France avant 14h.

- évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 8h à 17h et entre Marseille et Orange, de 8h à 15h.

- évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 9h à 20h.

- évitez l’autoroute A75 entre Lodève et Clermont-Ferrand, de 8h à 18h.

- évitez l’autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse, de 10h à 13h.

- évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 9h à 17h.

- l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 16h à 19h (attente supérieure à 30 min)

Dimanche 17 juillet

- rejoindre ou traversez l’Île-de-France avant 14h.

- évitez l’autoroute A10 entre Poitiers et Orléans, de 11h à 21h.

- évitez l’autoroute A11 entre Angers et Paris, de 12h à 22h.

- évitez la route RN157 entre Rennes et Laval, de 12h à 21h.

- évitez l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon, de 9h à 19h

- évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 10h à 21h.

- évitez l’autoroute A71 entre Bourges et Orléans, de 14h à 18h.

- évitez l’autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse, de 11h à 20h.

- évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 10h à 20h.

- évitez l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, de 10h à 19h.

- l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 15h à 20h (attente supérieure à 30 min).

Vous pouvez consulter toutes les prévisions détaillées sur le site de Bison Futé.