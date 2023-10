1988, WM établit un record de vitesse absolu aux 24 Heures du Mans

Henri Pescarolo ne décolère pas : on va installer une chicane dans la ligne droite des Hunaudières pour l’édition 1990 des 24 Heures du Mans. En revanche, Gérard Welter doit arborer un petit sourire de satisfaction. En effet, l’écurie de course WM qu’il a fondée en 1969 avec Michel Meunier a réalisé un véritable exploit le 11 juin 1988 : battre le record de vitesse en course lors de la mythique course mancelle.

Cela a eu lieu sur la fameuse ligne droite de 6 km, que parcourent les monoplaces WM depuis 1976. L’une d’entre elles a même fini à la 4è place en 1980, un bel exploit. Malheureusement, la marque française, certes soutenue par Peugeot, dont Welter dirige le bureau de design, n’a pas les moyens financiers pour lutter contre des ténors tels que Porsche. En revanche, des coups d’éclats restent possibles, comme de battre un record de vitesse. L’équipe s’y emploie dès 1987, et sa P87 atteint 379 km/h, Un chiffre impressionnant, certes, mais Porsche a placé la barre à 391 km/h.

Alors, WM lance le « Projet 400 », afin de franchir le chiffre magique des 400 km/h en course. Son partenaire Heuliez planche sur une carrosserie soigneusement étudiée en soufflerie, avec deux objectifs : rester suffisamment fine pour atteindre des vitesses exceptionnelles, mais conserver assez d’appui pour ne pas s’envoler. Le résultat apparaît en 1988, sur la WM P88. Très belle, l’auto regorge aussi de puissance : son V6 PRV biturbo de 3,6 l est poussé à 910 ch. Enorme !

Au sein de l’écurie, on sait pourtant qu’on ne peut chercher la victoire, le but étant le coup d’éclat. Il est évident que le moteur est au-delà de ses limites pour tenir 24 Heures, d’autant que comme on a masqué quelques prises d’air avec du ruban adhésif pour gagner en aéro, il n’est pas bien refroidi. En tout cas, on a testé la voiture sur une autoroute tout juste terminée et pas encore ouverte à la circulation : elle passe les 400 km/h. Reste à rééditer l’exploit durant la course des 24 Heures. Frayeur lors des essais manceaux en 1988 : la WM reste loin de cette vitesse. La raison ? Le radar chargé de la relevé n'était pas bien calibré !

Deux WM sont engagées en 1988, dont la P87, qui abandonne à la 5e heure. Reste la P88, pilotée par Roger Dorchy. A 20h46, dans les Hunaudières, elle pulvérise son objectif, étant chronométrée à quelque 407 km/h. L'equipe exlulte ! Malheureusement, à cause de son moteur mal refroidi, la WM abandonnera quelques heures plus tard dans la nuit. WM reviendra en 1989, sans succès avant de disparaître. En 1990, une chicane est installée dans les Hunaudières, donc Welter comprend que son record ne sera pas égalé avant longtemps.

Pour la petite histoire, Peugeot a récupéré publicitairement l’exploit de son designer en chef… en en diminuant le chiffre à 405. Ce, pour promouvoir sa berline 405, lancée un an auparavant. Depuis, Gérard Welter nous a quittés en 2018. Le 28 juillet 2023, Roger Dorchy disparaît à son tour. Mais leur record demeure !