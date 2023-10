200 millions d'euros pour les futures bornes de recharge

« On passe à la vitesse supérieure cet automne sur la voiture électrique », la déclaration du ministre des transports Clément Beaune est encourageante. Son objectif est « l’accélération du déploiement des bornes, le renforcement du bonus écologique pour les plus modestes, l’arrivée du leasing social pour les classes moyennes et la simplification du rétrofit ». À l’entendre, l’État va se battre sur tous les fronts pour accélérer la mobilité électrique.

De son côté, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, était ce matin sur le plateau de RMC. Elle a ainsi annoncé le déblocage de 200 millions d’euros pour le développement des bornes de recharge. Aujourd’hui, on en compte 110 000, mais le but est d’atteindre 400 000 d’ici 2030.

Les 200 millions ne serviront pas uniquement à ces bornes publiques. La ministre a indiqué que cet argent « permettra de financer les bornes dans les copropriétés… en prenant 50 % en charge ». L’État pourrait aussi prendre en charge « une partie des travaux de la voirie, le cas échéant ». L’habitat individuel est aussi concerné : « pour chaque prise individuelle, il y a un crédit d’impôt qui permet de prendre jusqu’à 80 % en charge ».

Concernant le bonus écologique d’un montant maximal de 7 000 €, accordé aux véhicules électriques, il sera « revalorisé ». En revanche, son montant n’est pas encore défini.

La voiture électrique à 100 € par mois à partir de novembre

Agnès Pannier-Runacher a précisé certains éléments concernant le leasing social : « On pourra la réserver, pour 50 % des Français les plus modestes qui pourraient y avoir accès, a priori au mois de novembre pour une livraison en 2024. » Pour le dispositif de paiement « la première mensualité est payée par l’État, et ensuite, vous payez votre loyer. »

Pour les voitures éligibles, la ministre a évoqué des modèles français comme la Peugeot 208 et les Citroën C3 et C4. Elles devront avoir un score environnemental « positif ». Les détails de ce nouveau dispositif devraient être connus dans les prochains jours.

Par ailleurs, d’autres mesures sont prévues afin de faciliter les entreprises à modifier la motorisation d’un véhicule thermique contre un bloc électrique. Il s’agit du rétrofit, mais cette lourde transformation s’avère difficile car trop contraignante aujourd’hui (masse, répartition des charges…).