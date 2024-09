30 000 suppressions d'emploi chez Volkswagen ? Le constructeur dément

Le groupe Volkswagen vit une période industrielle difficile. Chez nous en Europe, le géant allemand voit tout de même ses ventes remonter un peu sur les huit premiers mois de l’année 2024 avec, d’après les chiffres de Dataforce, 2 239 847 autos écoulées sur le marché contre 2 217 056 un an plus tôt. En Chine en revanche, Volkswagen souffre comme BMW et Mercedes du repli de la clientèle chinoise vers les marques nationales (mais aussi de la baisse générale du marché). Sur le premier semestre 2024, Volkswagen y a vu ses ventes baisser de 7,4% d’après les données relayées par Bloomberg.

Les Allemands se préparent donc à licencier en Chine, mais aussi dans le reste du monde comme nous l’avons appris il y a quelques jours. En Europe, le groupe a en effet annoncé qu’il ne s’interdisait plus de supprimer des usines localement y compris en Allemagne. Le chiffre de 30 000 personnes licenciées sur l’ensemble du globe a même été entendu la semaine dernière.

Les communicants du groupe démentent cependant ce chiffre : comme le rapportent les journalistes d’Euronews, ses porte-parole ne « confirment pas cette suppression de 30 000 personnes dans ses effectifs » annoncée par le magazine allemand Manager Magazin.

15 000 emplois en danger ?

D’après les analystes de la banque d’investissement Jefferies, les projets de fermeture chez Volkswagen concerneraient deux à trois usines ce qui menacerait par conséquent cinq sites en Allemagne et environ 15 000 salariés.

D’après Manager Magazin, le groupe Volkswagen aurait aussi décidé de réduire de dix milliards d’euros ses investissements pour les cinq années entre 2025 et 2029 avec 160 milliards d’euros au lieu de 170 comme prévu initialement.

Reste donc maintenant à voir comment cette stratégie de réduction des effectifs va se concrétiser pour le groupe Volkswagen en Europe. L’usine Audi de Bruxelles, qui assemble le Q8 e-tron électrique, devrait être concernée. Les ventes jugées trop basses d’autres modèles électriques du groupe pourraient également le pousser à limiter ses capacités de production des modèles concernés en attendant l’arrivée de nouveautés plus performantes commercialement.