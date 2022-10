360 Alfa Romeo Tonale pour les gendarmes italiens

Equivalents de nos gendarmes, les carabinieri d'Italie peuvent déjà compter depuis longtemps sur des modèles de la marque Alfa Romeo. La berline Giulia et le SUV Stelvio vont partie des effectifs au sein de la flotte des militaires transalpins, aux côtés de véhicules moins classiques comme les fameuses Lamborghini servant essentiellement au transport d'organes.

Et bien ces carabinieri vont désormais pouvoir compter aussi sur le Tonale. Les militaires italiens viennent en effet de commander pas moins de 360 exemplaires du nouveau SUV compact, rival des Audi Q3, Mercedes GLA et autres BMW X1. Ils l'ont sélectionné dans sa version « mild hybrid » de 160 chevaux, équipée d'une boîte de vitesses automatique à double embrayage.

30 millions d'euros

Au total, il y en a pour 30 millions d'euros de commande. Avant leurs livraisons, les véhicules concernés seront bien évidemment adaptés pour leurs nouvelles missions. Ils recevront notamment un blindage léger sur le pare-brise et les vitres et une protection du réservoir contre les risques d'explosion. En plus des traditionnels équipements comme la rampe lumineuse et les sirènes. Avec un 0 à 100 km/h abattu en 8,8 secondes et une vitesse de pointe de 210 km/h, il offrira des performances suffisantes pour des missions autres que l'interception à haute vitesse.