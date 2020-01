50 Cent fraîchement propriétaire d'une Chiron se moque de la Bugatti du rappeur French Montana

En réponse à

On est le 1er janvier, et on tient déjà l'article de l'année. Sérieusement M Rasetta, vous n'avez pas trouvé sujet plus lamentable que 2 rappeurs qui joue à "Qui c'est qu'a la plus grosse"? Désolant. L'article et le sujet. La seule question demeure : le plus désolant, c'est l'article ou le sujet ?