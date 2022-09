53% des Français se projettent en électrique dans les cinq ans

Pas une semaine ne se passe sans qu’un constructeur ne dévoile une nouveauté électrique, et le Mondial de l’automobile, en octobre, permettra de découvrir les avancées des marques françaises - et des autres - dans le domaine.

En d’autres termes, les choses bougent très vite sur le front des véhicules dits propres, dont les immatriculations en France ont augmenté de 30% sur les huit premiers mois de l’année, valeur d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un marché en repli de 16%.

C’est dans ce contexte que Vinci Autoroutes publie ce vendredi les résultats d’une grande étude IPSOS consacré à l’électromobilité*, aux tonalités des plus positives.

On y lit ainsi que près d’un Français sur 5 (18%) a l’intention d’acheter une électrique dans les cinq à venir, chiffre qui monte à 25% chez les moins de 35 ans.

Quant à ceux qui ont déjà passé le cap, ils sont 91% à se déclarer satisfait de leur choix, mettant en avant les arguments du respect de l’environnement (56% des personnes interrogées) et celui des économies réalisées à l’usage (44% des personnes interrogées, chiffre dont on aurait pu s’attendre à ce qu’il soit plus élevé).

L’écologie, oui, mais subventionnée !

Economies à l’usage dans un contexte de prix à la pompe prohibitifs, certes, mais pas à l’achat malgré les aides fournies par les pouvoirs publics.

Ainsi, 94% des personnes interrogées souhaitent des tarifs moins élevés pour les voitures électriques neuves, et la même proportion se dit favorable au maintien des aides financières de type bonus écolo.

L’autre frein réside dans la mobilité longue distance : 93% des sondés souhaitent des bornes plus nombreuses sur les aires d’autoroute, ce qui est en effet plus que souhaitable à l’occasion des grandes transhumances.

Précisons que toutes les stations d’autoroutes de l’Hexagone se verront dotées de bornes rapides d’ici l’été 2023.

Espérons toutefois que celles-ci seront suffisamment nombreuses, accessibles et toujours parfaitement opérationnelles, sinon quoi la grande transition vers l’électrique promet de grands moments de solitude.

*Etude réalisée par Ipsos pour VINCI Autoroutes auprès d’un échantillon de 1 250 Français, dont 1 000 personnes constituant un échantillon national représentatif (méthode des quotas) de la population française âgée de 18 ans et plus, et 250 personnes propriétaires d’un véhicule électrique. Pour les résultats d’ensemble, ces dernières ont été remises à leur poids réel (5%). L’interrogation a eu lieu par internet du 9 au 13 mai 2022 via le panel d’Ipsos.