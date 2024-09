700 kilomètres d'autonomie pour le Renault Master H2

Si le nouveau Renault Master est une réalité, celui-ci n'est encore qu'un prototype. Le Renault Master H2-Tech, fonctionnant à l'hydrogène, ne fera son apparition sur le marché qu'en fin d'année prochaine. Il sera la troisième version du Master H2 après les premiers exemplaires avec les bonbonnes sur le toit puis ceux avec les réservoirs dans le soubassement. Présenté en première mondiale au salon international des transports de Hanovre en Allemagne, ce prototype qui préfigure le Master à hydrogène de série est annoncé avec une autonomie de 700 kilomètres WLTP, soit 300 kilomètres de plus que l'actuelle version.



Techniquement, ce grand fourgon est doté d'une batterie de 20 kWh et d'une nouvelle pile à combustible d'une puissance de 47 kW, au lieu de 30 kW sur le précédent modèle. Les bonbonnes d'hydrogène sont installées dans le châssis, comme sur la deuxième version de la première génération, ce qui permet de conserver totalement le volume utile. Renault Hyvia proposent deux types de réservoirs, de 7,5 ou 9 kg. Cette dernière capacité, apportant la plus grande autonomie, ne sera disponible que sur la version L3.

Nacelle ou grand volume

Le prochain Master hydrogène sera proposé en version fourgon, plancher cabine et châssis cabine. « Avec une densité énergétique importante, ce véhicule est naturellement compatible avec les conversions les plus exigeantes comme les véhicules frigorifiques, nacelle, grand volume », explique le constructeur.

Côté équipements, cette nouvelle version de Master H2-Tech disposera de série du système multimédia OpenR Link, avec un écran 10’’, compatible sans fil avec Android Auto et Apple CarPlay et avec la connexion au véhicule à distance grâce à l’application My Renault.

Cette déclinaison du Master sera entièrement assemblée dans l'usine de Batilly en Meurthe-et-Moselle, sur les mêmes lignes de production que les autres Master. Il sera commercialisé par le réseau Renault Pro +.