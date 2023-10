À contre-courant : les alternatives au SUV Fiat 600e

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant que 1,5 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2022) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion et 16 % des voitures neuves. L’essence pour sa part représentant 37 % des achats de voitures neuves et les hybrides qui ont aussi besoin d’un moteur thermique s’affichent quant à elles à 30 %. Avec sa nouvelle rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

« Le courant » Fiat 600e 54 kWh 156 ch. Finition La Prima à 40 900 € (Bonus – 5 000 €)

La Fiat 600e vient d’arriver sur le marché. Premier SUV citadin 100 % électrique de la marque italienne (la 600e se verra aussi proposée avec une motorisation hybride en 2024), cette auto qui est un peu la version familiale de la Fiat 500e mesure 4,17 m de long et se dote de cinq ouvrants. La filiation sur le plan esthétique avec la 500e est avérée et la 600e reçoit le nouveau groupe propulseur électrique de Stellantis, qui développe 156 ch. Cet électromoteur associé à une batterie de 54 kWh permet théoriquement de parcourir un peu plus de 400 km en usage mixte avec une recharge, dans la réalité on sera plus proche des 360 km. Une distance qu’il sera difficile à atteindre sans recharger, puisqu’il est préférable, si l’on veut conserver le plus longtemps possible sa batterie en bon état, de ne pas descendre sous les 10 % de charge et de ne pas recharger trop souvent à 100 %. Pour la recharge, la Fiat 600e est équipée d’un chargeur embarqué de 11 kW (charge en moins de six heures avec du courant alternatif), pour le courant continu, la puissance de charge peut atteindre les 100 kW, ce qui permet une recharge de 20 à 80 % en 27 minutes.

Sur la route, ce SUV citadin électrique peut passer de 0 à 100 km/h en 9 secondes, ce qui est une bonne valeur, mais qui ne permet de transformer la Fiat 600e en petite sportive, d’autant plus que si la prise de roulis est bien contrôlée, le comportement du châssis n’a rien de dynamique. La direction n’est pas informative et la pédale de frein est tantôt trop molle, tantôt trop dure ce qui peut être perturbant à l'usage. Si la route et l'autoroute ne lui font pas peur, on appréciera plus ce SUV en ville, où son rayon de braquage court et son gabarit réduit font merveille. Dans l’habitacle, on retrouve la planche de bord de la Fiat 500e avec un maximum de plastiques durs, pas mal de rangements (dont celui de la console centrale bien pratique), mais peu d’espace pour les passagers de la banquette arrière et un coffre à la capacité de chargement de 360 litres (plus un rangement pour les câbles de chargement sous le plancher), ce qui s'avère un volume moyen pour la catégorie. La Fiat 600e est très bien équipée dans cette finition haut de gamme la Prima, ce SUV 600e dispose de jantes alliage de 18 pouces, de la climatisation auto, de l’ouverture sans clé, de la recharge des smartphones par induction, d'un écran multimédia 10,25 pouces avec la navigation intégrée, d'un hayon à ouverture électrique, de la détection d’angles morts… Une dotation qui s’affiche à un tarif élevé : 40 900 €. Heureusement, le bonus gouvernemental est de 5 000 € avec cette auto ce qui rend la facture moins douloureuse. Cependant avec la Fiat 600e, il faut composer avec une autonomie réduite et des temps de recharges assez longs, ce qui peut rebuter certains. Pour ceux-ci, l’alternative thermique est la bonne solution et nous vous proposons trois véhicules qui peuvent leur plaire.

Le « contre-courant » avec une motorisation essence hybride 48V : Fiat 500 X 1.5 130 ch DCT7 Hybrid. Finition Sport à 37 000 € (Malus : 190 €)

En attendant une version hybride de la Fiat 600e, c’est l’autre SUV Citadin de Fiat qui s'annonce le mieux armé. La Fiat 500 X, malgré des restylages en 2018 et 2022, avoue son grand âge, elle est née en 2014. Si cela ne frappe pas trop lorsque l’on regarde le véhicule de l’extérieur, on le ressent plus lorsque l’on monte à son bord, car la dalle multimédia ne fait que 7 pouces de diagonale même si le cerclage noir important la fait paraître plus grande. C'est la même chose pour l’instrumentation numérique de 3,5 pouces située entre les deux compteurs à aiguille. Cependant la Fiat 500 X présente bien avec une planche de bord qui se couvre d’un plastique (un peu trop fin) reprenant la teinte de la carrosserie. Les places arrière ne sont pas, comme pour la 600e, très spacieuses et le volume de coffre avec 350 litres affiche une capacité moyenne.

Sous le capot de ce modèle, une motorisation légèrement hybridée qui associe un moteur quatre cylindres turbo à une hybridation 48 volts. On trouve également un moteur électrique collé à la boîte de vitesses Getrag à sept rapports se chargeant de relancer la machine et de rouler sur quelques mètres en tout électrique. L'apport du moteur électrique se sent surtout en ville lors des manœuvres de parking ou à très basse vitesse, la plupart du temps c'est le moteur essence qui est sollicité. Cette motorisation, conçue pour éviter des rejets de CO2 trop importants et une consommation excessive, remplit partiellement son rôle. En effet, elle écope d’un malus (2023) de 190 € et la consommation atteint les 9 litres aux 100 km si l’on joue un peu trop de l’accélérateur. Avec une conduite plus apaisée, qui convient d’ailleurs mieux à cette Fiat 500 X, on peut passer sous les 7 litres aux 100 km, ce qui est raisonnable. La suspension un peu ferme et trépidante incite également à une conduite plus calme tout comme les à-coups de la transmission automatique, en revanche la direction se montre informative et relativement précise tandis que le freinage est à la hauteur. Bien équipée en finition Sport, cette auto est proposée à 37 000 €.

Le « contre-courant » avec une motorisation « E85 » : Ford Puma 1.0 mHEV Flexifuel E85 125 ch BVM6. Finition Titanium X à 28 000 €

Le Ford Puma devrait être restylé en 2024 et il accueillera à cette occasion une version électrique au sein de sa gamme. Pour le moment, seules des motorisations thermiques essence sont au programme de ce SUV citadin. Dans le compartiment moteur de ce modèle, une motorisation sort du lot, il s'agit de la motorisation flexifuel de 125 ch qui grâce au carburant E85 permet de réaliser de belles économies à la pompe. L’utilisation de l’E85 ne perturbe pas le moteur qui se montre alerte et affiche de belles performances. Il est bon de noter que cette motorisation peut être associée à une boîte manuelle ou auto « Powershift » pour 1 400 € de plus. Avec cette motorisation, le Ford Puma est à son aise en ville, mais aussi sur route et autoroute. De plus, son comportement routier se montre dynamique avec une fermeté assumée. Au volant, l’agrément de conduite est bien présent. Seul inconvénient du carburant E85, la consommation qui se révèle un peu plus importante qu’avec de l’essence, mais qui est compensée par un tarif à la pompe bien inférieur. En moyenne on consomme moins de 6 litres d'essence aux 100 km, tandis que la consommation en E85 dépasse les 7,5 litres sur le même type de parcours.

Bien équipé dans cette finition Titanium X avec des jantes alliage de 18 pouces, la climatisation auto, le système audio B&O, le Ford Puma se dote d’un intérieur bien agencé, mais qui reste un peu austère. Affiché à un tarif de 28 000 € (29 400 € avec la boîte Powershift), ce Ford Puma Flexifuel permet de réaliser une substantielle économie par rapport à la Fiat 600e. D’autant plus, que proche d’un restylage (qui ne devrait pas modifier profondément ce modèle), la marque Ford propose de belles réductions lors de l’achat. Toujours par rapport au modèle Fiat, malgré un gabarit réduit (4,19 m de long) on apprécie la place dévolue aux occupants de la banquette. De plus, pour partir en vacances, le volume de coffre de 456 litres (avec la Mégabox de 80 litres, mais sans roue de secours) permet de mettre tous les bagages d’une famille à bord.

Le « contre-courant » avec une motorisation hybride : Toyota Yaris Cross Hybride 116 ch (4x2). Finition Trail à 32 900 €.

Produit en France, le Toyota Yaris Cross reprend les éléments techniques de la citadine Toyota Yaris en s’en démarquant par un gabarit plus imposant (4,18 de long contre 3,94 m) et des lignes plus bestiales. Comme la citadine et malgré le gabarit plus imposant, les places arrière affichent une habitabilité moyenne et l’on se sentira à l’étroit si l’on est un grand gabarit. Quant au volume de coffre il affiche une capacité limitée à 397 litres avec la version deux roues motrices. Rappelons que le Toyota Yaris Cross est disponible en quatre roues motrices (deux moteurs électriques à l'avant et à l’arrière) pour 2 000 € de plus, le volume de coffre n’affiche plus alors qu’une capacité de 320 litres. Pour ces deux versions, la motorisation hybride est la même, elle se compose d’un moteur thermique trois cylindres 1.5 de 92 ch associé à un moteur électrique 80 ch pour la traction, la version 4x4 disposant d’un petit moteur supplémentaire de 5,3 ch qui entraîne les roues arrière sans que la puissance cumulée de 116 ch ne change.

Avec la finition Trail, le côté baroudeur du Toyota Yaris est plus convaincant avec des équipements supplémentaires tels que les barres de toit, les skis de protection avant et arrière, les marchepieds. Très bien équipée, cette finition se dote de jantes alliage de 18 pouces, de la climatisation auto bizone, de l’affichage tête haute, des sièges avant chauffants, d’un écran multimédia de 7 pouces, de radars de stationnements avant et arrière, de l’avertisseur d’angles morts… Sur la route, bien que la puissance soit limitée à 116 ch, les performances sont satisfaisantes, le passage entre le moteur électrique et le bloc thermique se fait en toute transparence pour le conducteur. La direction est informative et le plaisir de conduite est bien présent. Les suspensions affermies donnent un peu de dynamisme à la conduite de ce modèle, mais cela se fait au détriment du confort des occupants. La bonne nouvelle est la consommation, qui se situe aux alentours de 4,5 litres aux 100 kilomètres sur un parcours varié.

Bilan Alors prêt pour le passage à l’électrique et l’achat de la Fiat 600e ? Avouez qu’avec les trois alternatives thermiques que nous vous proposons, on peut se poser la question si l’on est un gros rouleur ou que l’on ne dispose pas d’une possibilité de recharger chez soi, s’il convient dès maintenant de s’acheter un SUV électrique. Car les Fiat 500 X, Ford Puma et Toyota Yaris Cross peuvent constituer un bon choix avant que l’interdiction de la vente de voitures à moteur thermique ne devienne la norme.

Fiat 600e 54 kWh 156 ch. Finition La Prima à 40 900 € (Bonus – 5 000 €)

Les avantages

La ligne du véhicule

La dotation en équipement

Le comportement routier sécurisant

L’agrément de conduite

La présentation intérieure même si le plastique dur est omniprésent

Le bonus écologique

Les inconvénients

Le volume de chargement

L’habitabilité aux places arrière

La direction peu informative

Le ressenti à la pédale de frein

Fiat 500 X 1.5 130 ch DCT7 Hybrid. Finition Sport à 37 000 € (Malus : 190 €)

Les avantages

La ligne qui est toujours aussi réussie

Le rappel coloré de la planche de bord

La motorisation moderne

Les inconvénients

Les suspensions sèches

Le système multimédia qui date

Les à-coups de la boîte auto

La consommation de carburant si on hausse le ton

Ford Puma 1.0 mHEV Flexifuel E85 125 ch BVM6. Finition Titanium X à 28 000 €

Les avantages

La bonne bouille du modèle

La vitalité du moteur de 125 ch

L’habitabilité aux places arrière

Le volume de coffre et la Megabox

Le dynamisme du châssis

Le prix du carburant E85

Le tarif attractif

Les inconvénients

La surconsommation avec l’E85

L’intérieur austère

Toyota Yaris Cross Hybride 116 ch (4x2). Finition Trail à 32 900 €.

Les avantages

La finition Trail complète et « baroudeuse »

La transparence du système hybride

La possibilité du choix quatre roues motrices pour 2 000 € de plus

La consommation maîtrisée

L’agrément de conduite

Les inconvénients