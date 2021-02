A l'autre bout de l'Atlantique, Lexus mise sur le V8

Ne cherchez pas de concurrente à la BMW M3, la Mercedes C63 AMG ou l'Audi RS4 chez Lexus, il n'y en a pas. Ou en tout cas pas en Europe, puisque la marque japonaise dévoile l'IS 500 F Sport Performance aux Etats-Unis, dans un marché crucial pour Lexus qui y réalise le plus gros de ses ventes mondiales.

Un quatre cylindres hybride pour l'Europe, un V8 de l'autre côté de l'Atlantique. Un retour du huit cylindres sur l'IS presque étonnant alors que l'ensemble de la production automobile se creuse la tête pour trouver de l'argent afin d'investir dans les véhicules hybrides et électriques.

Il faut cependant préciser que ce n'est pas (encore) une vraie IS F. C'est une étape intermédiaire qui développe tout de même 478 ch et 535 Nm aux roues arrière. Cette IS 500 F ne fait pas dans la dentelle avec un différentiel arrière autobloquant de type Torsen, des suspensions spécifiques fournies par Yamaha.

Etonnamment, Lexus ne compterait pas s'arrêter là puisque la marque parle déjà de performances supérieures avec le modèle F, qui ne serait ainsi pas encore enterré. Les Allemandes auront donc une concurrente nippone au pays de l'oncle Sam.