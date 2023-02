A Montpellier, des députés Nupes veulent supprimer la ZFE

A Montpellier comme dans la plupart des autres grandes villes de France, la ZFE (zone de faible émission) interdit depuis le 1er janvier 2023 l’accès aux véhicules essence d’avant 1997 et les voitures diesel d’avant 2001 (Crit’Air 5). Aucune verbalisation ne doit être dressée avant le 1er juillet 2023 mais après cette date, les automobilistes contrevenant à cette règle s’exposent théoriquement à des amendes. Les députés Nathalie Oziol et Sylvain Carrière, des deuxièmes et huitièmes circonscriptions de l’Hérault, ne l’entendent pas de cette oreille.

Membres de la formation Nupes, ils viennent d’envoyer un courrier au président de la métropole de Montpellier pour lui demander la suppression pure et simple de cette ZFE. Ils estiment que la mise en place de la ZFE va « aggraver les inégalités sociales déjà en place et renforcer la défiance des gens à l’égard de l’écologie ». Ils affirment par ailleurs que les alternatives à l’automobile sont encore insuffisantes dans Montpellier, notamment au niveau des transports collectifs. Pour l’instant, rien n’indique que les deux députés ont été entendus.

Comme à Lyon ?

Rappelons qu’il y a quelques jours, la métropole de Lyon a décidé de décaler de deux ans l’interdiction des diesels même neufs, initialement prévue pour l’année 2026 à l’intérieur de sa ZFE. Pour motiver cette décision, le président écologiste de la métropole de Lyon avouait que cette mesure arrivait sans doute trop tôt pour être socialement acceptée. De son côté, la métropole de Paris a elle reporté l’interdiction des véhicules Crit’Air 3 au mois de septembre 2024. La question de l’application de ces ZFE, censées se durcir au cours des prochaines années, reste donc très sensible.

