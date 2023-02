Lyon repousse l'interdiction du diesel dans sa ZFE

Depuis le 1er septembre 2022, Lyon interdit l’accès aux véhicules dotés d’une vignette Crit’Air 5 dans sa ZFE urbaine. Dans son calendrier, la métropole française prévoyait d’étendre progressivement ces interdictions aux véhicules Crit’Air 4, 3, et 2, jusqu’à bannir totalement le diesel même neuf dès l’année 2026. Mais alors que la ville de Lyon connaît actuellement un pic de pollution aux particules à cause des conditions météorologiques, le président écologiste de la Métropole Bruno Bernard a décidé de reporter l’interdiction des véhicules Crit’Air 2 de deux ans. Au lieu de 2026, elle ne doit désormais arriver qu’en 2028.

Cette décision est importante car elle concerne aussi bien les véhicules essence d’avant 2011 et les véhicules diesel de 2011 jusqu’à aujourd’hui, ce qui englobe aussi les voitures d’occasion et les modèles que possèdent les tranches les moins aisées de la population. A l’heure où l’acceptation sociale des ZFE pose question et qu’une partie importante des personnes concernées ignorent encore jusqu’à leur existence, le président de la Métropole comprend ce problème et veut ainsi donner plus de temps à ses administrés pour s’adapter.

Les Crit’Air 1 jusqu’à quand ?

Cette décision fait suite à celle de Paris de reporter l’interdiction des véhicules Crit’Air 3 (diesel d’avant 2010 et essence d’avant 2006) dans sa ZFE de janvier 2023 à septembre 2024. Sur le papier, le calendrier initial devait même interdire les véhicules Crit’Air 1 (véhicules thermiques neufs) d’ici 2030. On imagine que cette interdiction devrait elle aussi être décalée. Reste d’abord à voir avant cela quelles métropoles oseront interdire tous les diesels et à quelle échéance.