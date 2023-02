La pollution persiste en France, des limitations de vitesse obligatoires ou conseillées

Depuis jeudi dernier, les conditions météorologiques très particulières constatées un peu partout en France facilitent l’installation d’une pollution atmosphérique aux particules dans plusieurs grandes villes de France. Dès vendredi, l’Ile-de-France abaissée sa limitation de vitesse maximale de 20 km/h sur les autoroutes. Lyon a interdit temporairement dans sa ZFE la circulation des autos dotées d’une vignette supérieure au niveau 3. Marseille vient également de mettre en place un abaissement de la limitation de vitesse de 20 km/h sur les axes de plus de 70 km/h. D’après les experts de l’analyse de la qualité de l’air, cet épisode de pollution est dû aux émissions des voitures mais aussi du chauffage au bois, qui ne se dispersent plus aussi bien à cause du manque d’air et d’autres paramètres atmosphériques.

Et l’épisode n’est pas fini : il se prolongera jusqu’à mercredi d’après les experts, avec différents niveaux de restrictions en fonction des villes touchées. La vitesse baissée de 20 km/h sur les voies rapides n’est plus obligatoire en Ile-de-France, mais simplement conseillée par la préfecture de police pour la journée de demain mardi 14 février. A Marseille en revanche, la pollution reste officiellement limitée à 20 km/h de moins de qu’habitude sur les voies rapides jusqu’à demain. A Lyon, la circulation est interdite pour les véhicules dotés d’une vignette Crit’Air d’un niveau supérieur à 2 et l’abaissement de la limitation de vitesse de 20 km/h est également de rigueur jusqu’à demain mardi. Une baisse identique de la limitation de vitesse maximale aussi appliquée à Bordeaux.

Attention aux amendes

Précisons que les préfectures comme celles de Lyon ou Marseille ont organisé des contrôles de vitesse pour vérifier le bon respect des limitations temporaires de la vitesse. Mais aussi, à Lyon, des contrôles du respect de l’interdiction des autos de vignette supérieure au niveau 2 dans la ZFE.