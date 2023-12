A Noël, pas facile de se passer de voiture pour voyager

Tout le monde entend qu’il vaut mieux privilégier les transports en commun au maximum lors de ses déplacements pour d’évidentes raisons écologiques, qu’ils soient quotidiens ou organisés dans le cadre de voyages liés aux vacances ou aux déplacements professionnels. Mais il reste des périodes de l’année où traverser la France en train nécessite une anticipation parfaite, un budget important et même un peu de chance. Ceux qui ont déjà dû se rendre à Marseille, Strasbourg ou Bordeaux après la dernière journée de travail précédant les fêtes de Noël le savent : il est quasiment impossible de trouver un billet de train au dernier moment entre Paris et l’une de ces villes de province. Même en s’y prenant le plus en avance possible, décrocher l’un de ces billets était même parfois impossible à cause d’une demande trop importante comme le rapportaient les journalistes des Echos en octobre 2023.

Actuellement, il n’existe plus aucun billet de train entre Paris, Lyon, Marseille, Nice ou Strasbourg pour la journée du 22 décembre 2023. Il reste possible de trouver au prix fort quelques billets pour Bordeaux (170€ pièce) mais à des horaires incompatibles avec ceux qui veulent partir en fin de journée après le travail. Et l’avion ? On trouve bien des vols permettant de rallier Marseille depuis Paris ce vendredi, par exemple, à condition d’opter pour des horaires en journée. Mais attention, les prix démarrent à 460€ l’aller simple…

Voyager par la route

L’idée de parcourir près d’un millier de kilomètres par la route peut en rebuter certains mais c’est bien la seule solution restante pour ceux n’ayant pas pu décrocher l’un des précieux billets de train pendant les fêtes (ou simplement découragés par le prix exorbitant des transports en commun à longue distance sur cette période). Il y a quelques jours, le spécialiste du covoiturage Blablacar a d’ailleurs annoncé l’ouverture de 400 000 places pour le week-end de Noël et une augmentation de 25% du trafic de ses bus en France à ces dates. On trouve encore des trajets en bus (Blablabus, Flixbus…) dans la journée de vendredi à partir de 130€ et des trajets dans les voitures des particuliers inscrits sur Blablacar à partir de 70€ pour un Marseille-Paris. Même le secteur de la voiture de location fait face à une affluence hors normes en ce week-end exceptionnel de Noël avec peu de disponibilité de véhicules et des prix désormais exorbitants.

Hélas, les Français s’étant reporté sur la solution automobile devront également affronter des conditions de circulation difficiles ce week-end. Bison futé prévoit un vendredi 22 décembre classé orange dans le sens des départs et rouge dans la région parisienne et celle de Lyon. Ne reste plus qu’à vous brouiller définitivement avec les membres de votre famille pour éviter ce déplacement qui ressemble de plus en plus à un parcours du combattant !