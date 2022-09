À Paris, la Toyota Mirai ne va pas fermer l'œil de la nuit

On le sait bien, le sponsoring d’évènements liés à la culture en général et à l’art contemporain en particulier offre à celui qui s’y frotte, un supplément d’image classieuse non négligeable. Et les constructeurs ne s’en privent pas. De BMW au festival de Cannes et aux Rencontres photographiques d’Arles, à Mercedes qui parraine plusieurs musées, la liste est longue. Dernière marque en lice, Toyota va s’investir au cours de la prochaine nuit blanche parisienne les 1 et 2 octobre prochain.

De l'art, du sport, de la pâtisserie et des installations

Cette opération, qui fête cette année son vingtième anniversaire, se déroule tout au long de la nuit de vendredi et de la journée de samedi. Durant toute la durée de l’évènement, Toyota va mettre gratuitement à la disposition du public une flotte de Mirai, sa berline à hydrogène. Car la Nuit blanche se déroule à plusieurs endroits de la capitale et les navettes japonaises permettront de se rendre du stade Charléty au sud, jusqu'au parc de la Villette au nord en passant par l’hôtel de ville en plein centre.

Ces Mirai déployées dans Paris devront évidemment être rechargées et pour ce faire, Toyota sera épaulé par Air Liquide, le principal fournisseur français d’hydrogène qui lui aussi est partenaire de l’opération. Reste qu’avec plus de 600 km d’autonomie, les autos japonaises ne devraient pas souvent tomber en panne sèche dans une avenue parisienne, et les spectateurs ne devraient pas rater l’une des 200 manifestations prévues au cours de cette vingtième édition.

Ils découvriront notamment les installations de l’artiste Kitty Hartl disséminées dans la capitale. La performeuse, qui est aussi la directrice artistique de cette Nuit blanche, s’est inspirée du tableau de Jérôme Bosch, intitulé Le jardin des délices pour réaliser cette œuvre éphémère. D’autres installations et performances sont évidemment à découvrir et notamment celles qui mêlent l’art et le sport, en référence évidente aux JO de 2024 qui se dérouleront dans la capitale.

Enfin, les gourmands pourront admirer, et peut-être goûter, en descendant de leur Mirai, le gâteau d’anniversaire monumental réalisé par le fameux pâtissier Pierre Hermé. Puis, pour digérer, plutôt que de remonter à bord d’une auto à hydrogène, ils pourront participer à l’un des parcours pédestres mis en place par le média « Enlarge your Paris ». Un site d’information destiné aux Parisiens qui, s’il n’a pas la surface éditoriale du New York Times, mérite au moins le trophée du titre le plus drôle de l’année