Aion V : que peut bien apporter ce énième SUV électrique chinois ?

Seulement deux niveaux de finitions mais pas besoin de plus, la moto étant d’office bien dotée.

De série, la finition d’appel Premium intègre ainsi 7 airbags (dont un entre les sièges avant), accès sans clé, hayon main-libre, jantes alliage 19’’, sièges électriques à mémoire chauffants et ventilés, clim auto bizone, système audio 10 HP dont un subwoofer, deux écrans avec réplication du smartphone sur celui du multimédia, et une foultitude d’aides à la conduite, entre autres.

Pour 1 000 € supplémentaires, notre finition Luxury ajoute miroirs de courtoisie éclairés extra-larges, sellerie mixte en cuir synthétique et cuir véritable, sièges avant massants (8 points), espace de 6,6 litres dans l’accoudoir central avant avec réchauffage (jusqu’à + 50 °C) et réfrigération jusqu’à (-15 °C), tablette aviation au dos du siège passager avant, et système de purification de l’air.

Equipements et options Version : 204 CH 75.3 KWH LUXURY Options disponibles