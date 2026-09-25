Aion V : que peut bien apporter ce énième SUV électrique chinois ?

3. Aion V - L’équipement : quasi luxueux !
Seulement deux niveaux de finitions mais pas besoin de plus, la moto étant d’office bien dotée.
De série, la finition d’appel Premium intègre ainsi 7 airbags (dont un entre les sièges avant), accès sans clé, hayon main-libre, jantes alliage 19’’, sièges électriques à mémoire chauffants et ventilés, clim auto bizone, système audio 10 HP dont un subwoofer, deux écrans avec réplication du smartphone sur celui du multimédia, et une foultitude d’aides à la conduite, entre autres.
Pour 1 000 € supplémentaires, notre finition Luxury ajoute miroirs de courtoisie éclairés extra-larges, sellerie mixte en cuir synthétique et cuir véritable, sièges avant massants (8 points), espace de 6,6 litres dans l’accoudoir central avant avec réchauffage (jusqu’à + 50 °C) et réfrigération jusqu’à (-15 °C), tablette aviation au dos du siège passager avant, et système de purification de l’air.
Equipements et options
Version : 204 CH 75.3 KWH LUXURY
Options disponibles
Le point techno : des batteries LFP d’ores et déjà éprouvées
Produite par CALB (China Aviation Lithium Battery), la pile lithium-fer-phosphate « Magazine Battery 2.0 » utilisée par le groupe G.A.C. est annoncée ultra-sûre, tant en termes de sécurité passive que thermique. La marque se félicite qu’aucun incident de combustion spontanée n’ait eu lieu sur 1,3 million de véhicules en circulation à travers le monde, et plus de 50 milliards de kilomètres parcourus.
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