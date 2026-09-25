Aion V : que peut bien apporter ce énième SUV électrique chinois ?

La concurrence : venue du monde entier !

Les SUV compacts électriques ne manquent pas sur le marché… On citera tout d’abord les Français, en l’occurrence le Renault Scénic et le tandem Peugeot e-3008/Citroën ë-C5 Aircross, puis on élargira à l’Europe avec notamment le Skoda Elroq, et enfin au monde entier avec le coréen Hyundai Ioniq 5, l’inévitable Tesla Model Y, et son compatriote Xpeng G6.

À retenir : typiquement chinois…

L’Aion V est un produit typique de l’empire du Milieu : peu enthousiasmant à regarder comme à conduire, mais spacieux, confortable, pratique, bien construit en apparence, et honnête sur la route. Un SUV compact qui plaira aux familles en quête d’un véhicule électrique bon marché mais bien équipé voire luxueux, du moins celles qui peuvent se contenter d’une pile de 75 kWh, le catalogue ne proposant pas davantage. Certes, sa consommation autoroutière assez élevée limite l’autonomie, mais la plupart des SUV électriques dotés d’une batterie comparable ne vont pas vraiment beaucoup plus loin, hormis un Tesla Model Y Grande Autonomie. Et le Chinois parvient même à se rattraper avec une recharge rapide relativement efficace. Reste à accepter son image de marque balbutiante et son ergonomie tout tactile.

Caradisiac a aimé

Prix

Équipement

Habitabilité/coffre

Performances honnêtes

Confort

Charge rapide

Caradisiac n’a pas aimé

Manque de personnalité

Image de marque à construire

Consommation autoroutière

Peu enthousiasmant au volant

Détails de finition