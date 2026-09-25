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Aion V

Essai

Aion V : que peut bien apporter ce énième SUV électrique chinois ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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6. Aion V : la fiche technique

 

Aion V : que peut bien apporter ce énième SUV électrique chinois ?

Les chiffres clés

Aion V 204 CH 75.3 KWH LUXURY
Généralités  
Date de commercialisation 24/09/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 160 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 96 mois
Intervalles de révision en km 30 000 km
Dimensions  
Longueur 4,60 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,68 m
Empattement 2,77 m
Volume de coffre mini 600 L
Volume de coffre maxi 1 837 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 880 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 1 CV
Puissance moteur 204 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 510 km
Capacité batterie 75,30 kWh
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.9 s
Emissions de CO2 NC
Bonus malus max ZERO
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