L’Aion V (204 ch, 75 kWh, à partir de 35 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts électriques, qui comprend notamment :

Citroën ë-C5 Aircross (210 ch, 73 kWh, à partir de 40 290 €)

Hyundai Ioniq 5 (170 ch, 63 kWh, à partir de 45 800 €)

Peugeot e-3008 (210 ch, 73 kWh, à partir de 45 090 €)

Tesla Model Y (à partir de 40 990 €)

Xpeng G6 (à partir de 42 990 €)