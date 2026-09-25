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Aion V

Essai

Aion V : que peut bien apporter ce énième SUV électrique chinois ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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5. Aion V - L’évaluation dans la catégorie : les notes

 

Aion V : que peut bien apporter ce énième SUV électrique chinois ?

L’Aion V (204 ch, 75 kWh, à partir de 35 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts électriques, qui comprend notamment :

Citroën ë-C5 Aircross (210 ch, 73 kWh, à partir de 40 290 €)

Hyundai Ioniq 5 (170 ch, 63 kWh, à partir de 45 800 €)

Peugeot e-3008 (210 ch, 73 kWh, à partir de 45 090 €)

Tesla Model Y (à partir de 40 990 €)

Xpeng G6 (à partir de 42 990 €)

Aion V
Budget
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Pratique
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Rapport prix/équipements
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Sur la route
  • 6.57
  • 6.57
  • 6.57
  • 6.57
  • 6.57
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Autonomie
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
 
Note globale : 12,8 /20
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